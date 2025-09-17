Распространенное кожное заболевание оказалось опасным для психики

Взрослые люди, страдающие наиболее распространенной формой экземы, значительно чаще сталкиваются с суицидальными мыслями. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейской академии дерматологии в Париже (EADV).

Ученые проанализировали поведение и психическое здоровье более 30 800 человек из 27 стран, включая 15 200 пациентов с экземой и 7 968 человек без этого заболевания. Испытуемых разделили на группы в зависимости от того, когда у них была диагностирована экзема — в детстве, подростковом или взрослом возрасте.

Участники заполнили анкеты, в которых указывали тяжесть своих симптомов, опыт стигматизации из-за кожных проблем и наличие суицидальных мыслей. Оказалось, что более 13% взрослых с атопической экземой сообщали о суицидальных мыслях, в то время как среди людей без экземы этот показатель составил 8,5%. Эта корреляция оставалась стабильной независимо от времени начала заболевания.

«Результаты показывают, что последствия атопической экземы затрагивают не только физическое состояние пациента, но и его психическое здоровье. Такая взаимосвязь также часто проявляется у молодых людей и людей с ожирением», — уточнила доктор Дельфина Кероб, ведущий автор исследования.

Также в ходе исследования было установлено, что люди с умеренными и тяжелыми симптомами экземы более склонны к развитию суицидальных мыслей. Существенную роль в этом процессе играют хронические проблемы со сном, такие как бессонница.

