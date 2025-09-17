На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Распространенное кожное заболевание оказалось опасным для психики

EADV: экзема повышает риск суицидальных мыслей
true
true
true
close
Global Look Press

Взрослые люди, страдающие наиболее распространенной формой экземы, значительно чаще сталкиваются с суицидальными мыслями. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейской академии дерматологии в Париже (EADV).

Ученые проанализировали поведение и психическое здоровье более 30 800 человек из 27 стран, включая 15 200 пациентов с экземой и 7 968 человек без этого заболевания. Испытуемых разделили на группы в зависимости от того, когда у них была диагностирована экзема — в детстве, подростковом или взрослом возрасте.

Участники заполнили анкеты, в которых указывали тяжесть своих симптомов, опыт стигматизации из-за кожных проблем и наличие суицидальных мыслей. Оказалось, что более 13% взрослых с атопической экземой сообщали о суицидальных мыслях, в то время как среди людей без экземы этот показатель составил 8,5%. Эта корреляция оставалась стабильной независимо от времени начала заболевания.

«Результаты показывают, что последствия атопической экземы затрагивают не только физическое состояние пациента, но и его психическое здоровье. Такая взаимосвязь также часто проявляется у молодых людей и людей с ожирением», — уточнила доктор Дельфина Кероб, ведущий автор исследования.

Также в ходе исследования было установлено, что люди с умеренными и тяжелыми симптомами экземы более склонны к развитию суицидальных мыслей. Существенную роль в этом процессе играют хронические проблемы со сном, такие как бессонница.

Ранее россиянам рассказали, почему осень — лучшее время для лечения акне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами