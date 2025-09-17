Ученый предупредил об опасных последствиях неправильного прикуса

До 90% людей в мире имеют те или иные аномалии прикуса, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Чаще всего это воспринимается как чисто эстетическая проблема, но даже небольшие отклонения могут вызвать серьезные сбои в работе организма — от болей в спине и головных мигреней до нарушений пищеварения.

Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ рассказал, чем вредит неправильный прикус. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Здоровой нормой считается ситуация, когда все зубы ровные, без скученности и промежутков, верхние передние зубы перекрывают нижние примерно на треть своей высоты, а боковые плотно смыкаются для эффективного пережевывания пищи. При нарушении этих соотношений речь идет уже не просто о красоте улыбки, а о функциональном дисбалансе», — объяснил эксперт.

По его словам, визит к ортодонту многие откладывают, пока проблема не начинает причинять боль. Прикус тесно связан с состоянием всего опорно-двигательного аппарата. Даже небольшая аномалия может запустить цепную реакцию.Чтобы компенсировать дисбаланс, человек напрягает мышцы шеи и плеч, что влияет на осанку, вызывает искривление позвоночника, боли в спине и головокружения. Возникает перекос таза, изменяется положение коленей и стоп. Проблема буквально «спускается» от челюсти до пяток.

Кроме того, плохо пережеванная пища создает дополнительную нагрузку на желудок и кишечник, что может привести к гастриту и другим болезням ЖКТ.

Эксперт напомнил: чем раньше выявлена проблема, тем проще ее решить. Поэтому при первых признаках — изменении положения зубов, болях в челюстях или головных болях без ясной причины — стоит обратиться к ортодонту.

