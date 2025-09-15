Ученые нашли «выключатель» хронической боли

Противораковый препарат Эленаген (Elenagen) может блокировать боль в суставах, связанную с хроническим воспалением, у собак. К такому выводу пришли ученые из компании CureLab Oncology (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.

В эксперименте семнадцати животным с артритом вводили по десять инъекций препарата. Уже после нескольких уколов питомцы стали активнее двигаться, а через шесть процедур большинство практически перестало хромать. Отмечается, что суставы оставались поврежденными, но сами животные чувствовали себя значительно лучше.

Ученые объяснили, что Эленаген представляет собой крошечную кольцевую ДНК — плазмиду, несущую ген белка p62. Она запускает «перезагрузку» состарившихся стволовых клеток, возвращая их в молодое, функциональное состояние. Клетки снова начинают бороться с воспалением и посылать правильные сигналы другим клеткам по всему телу, создавая цепную реакцию восстановления.

По словам доктора Александра Шнейдера, основателя CureLab Oncology, исследование открывает путь к созданию нового класса системных неопиоидных средств, которые устраняют причину боли, а не только ее симптомы. Ученый добавил, что патофизиология артроза и хронической боли у собак близка к человеческой, что повышает шансы успешного применения методики на людях.

Сейчас лаборатория планирует провести масштабные испытания с плацебо-контролем на животных и людях в 2026 году. Так как безопасность Эленагена уже подтверждена в онкологических клинических исследованиях, его путь в клиническую практику может быть значительно ускорен. Также одновременное действие препарата на раковые клетки и хроническую боль открывает перспективу для улучшения качества жизни онкологических пациентов, для которых боль часто становится столь же тяжелым испытанием, как и сама болезнь.

Ранее был найден способ справиться с хронической болью при артрите.