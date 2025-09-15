На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван тип людей, наиболее подверженный бессоннице

JSR: люди с низкой открытостью к новому чаще сообщают о бессоннице
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что люди с выраженной нейротичностью и низкой открытостью к новому чаще сообщают о более тяжелых симптомах бессонницы. При этом тревожность играет ключевую роль в этой связи, выступая посредником между чертой характера и нарушением сна. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Бессонница — одно из самых распространенных нарушений сна. Она может проявляться как трудности с засыпанием, частые пробуждения или слишком ранний подъем с невозможностью снова уснуть. Долгосрочная форма повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, ослабления иммунитета и серьезно влияет на настроение, работоспособность и когнитивные функции.

Нейротичность — это личностная черта, отражающая склонность человека к переживанию отрицательных эмоций: тревоги, раздражительности, подавленности, гнева. Люди с высоким уровнем нейротичности обычно сильнее реагируют на стрессовые ситуации, чаще ощущают беспокойство и хуже справляются с напряжением.

Ученые под руководством Барбары Араужу Конвей сравнили данные 353 человек с бессонницей и 242 без жалоб на сон. Участники прошли онлайн-опросы, оценивающие тяжесть бессонницы, личностные черты (по модели «большой пятерки») и уровень тревоги и депрессии.

Высокая нейротичность была связана с более тяжелой бессонницей. Открытость к новому и сознательность (дисциплинированность) — наоборот, с меньшей выраженностью симптомов. Тревога и депрессия оказались сильнее связаны с бессонницей, чем сами личностные черты.

Ученые пришли к выводу: тревожность полностью объясняет связь между нейротичностью и бессонницей. Люди с высоким уровнем нейротичности чаще испытывают тревогу, которая и мешает им спать.

Понимание роли личностных особенностей может помочь в индивидуализации терапии нарушений сна. При этом исследователи подчеркивают: их данные носят наблюдательный характер, и пока нельзя говорить о прямой причинно-следственной связи.

Ранее был назван простой способ улучшить сон для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами