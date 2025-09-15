На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во рту человека обнаружили гигантские элементы ДНК

NatCom: в слюне человека обнаружили массивные фрагменты ДНК
Depositphotos

Исследователи из Токийского университета выявили в ротовой полости человека иноклы — массивные фрагменты ДНК бактерий, существующие отдельно от основной генетической цепочки. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Команда проанализировала обширную коллекцию слюнных проб добровольцев. Стандартные методы секвенирования не позволяли увидеть целые иноклы, поскольку такие методы визуализации обычно «разбивают» ДНК на более мелкие фрагменты. Для решения этой задачи исследователи применили технологии секвенирования длинных фрагментов и специальные подходы для удаления человеческой ДНК из образцов.

В результате ученым удалось впервые собрать полные геномы иноклов, ассоциированных с бактериями Streptococcus salivarius. Средний размер таких иноклов достигал 350 килобаз — это делает их одними из крупнейших внехромосомных элементов микробиома человека. Исследователи отметили, что обычные плазмиды (автономные молекулы ДНК) редко «разрастаются» на несколько десятков и более килобаз.

Ученые объяснили, что иноклы содержат гены, отвечающие за защиту от окислительного стресса, ремонт ДНК и адаптацию к внешним воздействиям. По оценкам исследователей, около 74% населения могут быть носителями этих элементов.

Ученые планируют разработать методы культивирования бактерий с иноклами, чтобы изучить их функции, возможности передачи между людьми и влияние на заболевания, включая кариес и болезни десен. Дальнейшие исследования будут сочетать лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование.

Ранее был найден редкий вариант гена, связанный с болезнью Альцгеймера.

