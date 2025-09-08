На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа самая полезная диета при «гиперактивной» щитовидной железе

Daily Mail: при гиперактивной щитовидке вреден избыток молочных продуктов
true
true
true
close
Shutterstock

При повышенной активности щитовидной железы — гипертиреозе — необходимо сократить потребление молочных продуктов в пользу нежирного мяса, фруктов, овощей и сложных углеводов. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский фармацевт и диетолог Дебора Грейсон (Городской университет Нью-Йорка).

Эксперт объяснила, что гипертиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает чрезмерное количество гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Эти гормоны регулируют обмен веществ, сердечно-сосудистую и нервную системы, поэтому их избыток приводит к «ускорению» всех процессов в организме. Гипертиреоз проявляется резкой потерей веса, потливостью и учащенным сердцебиением.

По словам диетолога, людям с гиперактивной щитовидной железой следует избегать избыточного потребления йода. Это связано со способностью органа использовать микроэлемент для выработки тиреоидных гормонов в чрезмерных количествах.

Йодом богаты рыба, морепродукты, молоко, йогурт и сыр. Их потребление доктор Грейсон рекомендует сократить в пользу овощей, фруктов, круп, мяса с низким содержанием жира и рыбы в небольших количествах. Также следует избегать ультра-обработанных продуктов, таких как сладости, шоколад и пирожные, а также напитков с высоким содержанием кофеина.

Ранее была названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения.

