Названа опасность треснувших куриных яиц

Vanitatis: треснувшие яйца могут содержать опасные патогены
Depositphotos

Яйца с треснувшей скорлупой следует выбрасывать, так как они могут быть источником опасных микроорганизмов, таких как сальмонеллы и листерии. Об этом испанский инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес предупредила в интервью изданию Vanitatis.

По словам специалиста, скорлупа выполняет защитную функцию, предотвращая попадание бактерий и других загрязнений внутрь яйца.

«Скорлупа кажется сплошным барьером, но на самом деле это пористая поверхность, через которую могут проникнуть микроорганизмы», — пояснила Мелендес. Она добавила, что видимые повреждения обычно означают, что внутрь яйца уже проникли патогены.

В число потенциально опасных для человека входят — сальмонелла, самая известная бактерия, вызывающая пищевое отравление. Она может находиться как на поверхности скорлупы, так и внутри яйца при его повреждении. Также поврежденные яйца могут содержать кишечную палочку (E. coli) — некоторые штаммы могут вызывать кишечные инфекции.

Другая патогенная группа бактерий — листерии — способны размножаться даже при низких температурах. Эти микроорганизмы особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперт отметила, что небольшие поверхностные трещины, не обнажающие белок и желток, могут считаться безопасными, но даже в этом случае перед приготовлением яйца следует тщательно осмотреть и оценить по запаху.

Ранее был развеян популярный миф о яичном белке.

