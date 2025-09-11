В России создали сверхреалистичный тренажер для обучения урологов

Специалисты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова создали первый российский орган-фантом чашечно-лоханочной системы почки. Многофункциональный тренажер предназначен для отработки современных малоинвазивных операций при мочекаменной болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-релизе Сеченовского университета.

Фантомами называют модели человеческих органов, созданные для обучения и отработки медицинских процедур. Такие сверхреалистичные имитации повторяют форму и внутреннюю структуру настоящего органа, а материалы имитируют свойства живой ткани, позволяя резать, прокалывать и выполнять другие манипуляции.

Проект реализован в рамках программы «Приоритет‑2030» национального проекта «Молодежь и дети». Разработка была создана в Передовой инженерной школе университета. По словам менеджера школы Яны Светочевой, российских аналогов у фантома нет, а по функционалу он превосходит зарубежные тренажеры.

«Материалы полностью идентичны человеческим тканям по визуальным и механическим свойствам. Внутренние структуры позволяют проводить различные манипуляции и обеспечивают долгий срок эксплуатации», — пояснила она.

Чашечно-лоханочная система тренажера воспроизведена методом аддитивной печати. Конструкция позволяет имитировать камни в почке, что дает возможность отрабатывать все этапы операции — от диагностики до удаления конкрементов.

«Фантом позволяет обучать как молодых специалистов, так и опытных врачей современным методикам лечения мочекаменной болезни и отрабатывать навыки работы внутри полостной системы почки», — отметил доцент Института урологии университета Станислав Али.

Научный руководитель Передовой инженерной школы Дмитрий Телышев добавил, что технология создания «природоподобных» тканей открывает путь к выпуску других реалистичных фантомов, например предстательной железы и тренажеров для верхних мочевых путей. Университет уже наладил мелкосерийное производство и начал первые продажи. Обе разработки были представлены на конгрессе Российского общества урологов в Казани, стартовавшем 11 сентября в Казани.

