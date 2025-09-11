На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые нашли «окно уязвимости» у раковых клеток

MCT: спящие раковые клетки после активации оказались уязвимы к уничтожению
Ученые из Университетской больницы Валь-д'Эброн (VHIO) выяснили, что после пробуждения «спящие» клетки рака простаты становятся особенно чувствительными к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer Therapeutics (MCT).

Рак простаты занимает второе место по распространенности среди мужчин и пятое — по смертности. Основным методом терапии метастатического рака простаты остается гормональное лечение, блокирующее сигналы андрогеновых рецепторов. Однако со временем опухоль перестает реагировать на препараты, поэтому поиск новых мишеней становится критически важным.

Одним из направлений считаются ингибиторы CDK4/6. Эти препараты успешно применяются при раке груди и на доклинических моделях простаты демонстрировали хорошие результаты. Но клинические испытания на пациентах оказались неудачными. Чтобы понять причину, исследователи решили изучить не только прямое действие препаратов, но и отсроченные изменения в опухолевых клетках.

Оказалось, что после курса терапии часть клеток не погибает, а «замирает» в состоянии спячки, пережидая атаку. Со временем они могут «проснуться» и вызвать рецидив, но именно в этот момент становятся уязвимыми для сенолитических препаратов, способных прицельно уничтожать такие клетки.

Также ученые обнаружили, что резкая отмена ингибиторов CDK4/6 вызывает быстрое накопление повреждений ДНК, что делает опухоль особенно чувствительной к другому классу лекарств — ингибиторам PARP. Важно, что комбинация работает только в строгой последовательности: сначала CDK4/6i, затем PARPi. Такой подход приводит к выраженному противоопухолевому эффекту, тогда как одновременное применение почти бесполезно.

«Такая стратегия «двойного удара» может помочь преодолеть лекарственную устойчивость и улучшить прогноз пациентов», — отметил медицинский онколог Хоакин Матео, руководитель группы по изучению рака простаты в VHIO.

Ранее ученые предложили лечить рак холодной плазмой.

