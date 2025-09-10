На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о неожиданной опасности бутилированной воды

JHM: вода в бутылках вызывает хроническое воспаление
Shutterstock

Канадская исследовательница Сара Саджеди, соосновательница компании ERA Environmental Management Solutions и сотрудница Университета Конкордия, опубликовала в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM)обзор, посвященный рискам для здоровья от одноразовых пластиковых бутылок.

Саджеди проанализировала более 140 научных статей и выяснила, что в среднем человек ежегодно поглощает от 39 до 52 тысяч микропластиковых частиц, а те, кто регулярно пьет бутилированную воду, получают дополнительно около 90 тысяч частиц. Эти микрочастицы образуются при производстве, хранении и транспортировке бутылок: под воздействием света и температуры пластик низкого качества выделяет крошечные фрагменты, невидимые глазом.

Попадая в организм, они могут проникать в кровь и достигать жизненно важных органов, вызывая хроническое воспаление, окислительный стресс, гормональные нарушения, проблемы с репродуктивной системой, повреждения нервной системы и даже рак. При этом долгосрочные последствия пока мало изучены из-за отсутствия единых методов измерения и тестирования.

«Пить воду из пластиковых бутылок можно в экстренной ситуации, но превращать это в привычку нельзя. Проблема не в острой токсичности, а в хронической», — подчеркнула Саджеди.

По ее словам, ключевую роль в снижении рисков играет просвещение населения, поскольку большинство законодательных мер пока касается пакетов и трубочек, но не бутылок.

Ранее была названа неожиданная опасность популярного вида чая.

