Найдено 22 новых генетических фактора риска диабета

PLOS Genetics: 22 ранее неизученных участка генома влияют на риск развития диабета
Shutterstock

Ученые из Университета Эмори (США) обнаружили 22 новых генетических участка, влияющих на риск развития диабета второго типа. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Диабет второго типа продолжает стремительно распространяться по всему миру, при этом мужчины страдают этим заболеванием чаще, чем женщины. Болезнь формируется под влиянием как наследственных факторов, так и образа жизни. Однако мало изучено, как на риск заболевания влияет взаимодействие генов с внутренней средой организма.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 484 127 участников Британского биобанка, сопоставив их генетические показатели с уровнями трех половых гормонов: общего тестостерона, биодоступного тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны. Оказалось, что высокий уровень тестостерона повышает риск развития диабета у женщин, тогда как у мужчин более увеличенная концентрация глобулина в организме, напротив, снижает вероятность заболевания.

С учетом этих факторов исследователи выявили 22 ранее неизвестных участка генома, связанных с диабетом второго типа. Эти локусы не фигурировали в предыдущих геномных исследованиях.

Авторы отмечают, что взаимодействие гормонов и генов может играть ключевую роль в формировании риска диабета. Такой подход, учитывающий факторы внутренней среды, позволит в будущем точнее определять уязвимые группы и глубже понять механизмы развития сложных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что популярное лекарство от диабета способно останавливать старение,

