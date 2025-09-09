На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как музыкальные вкусы меняются с возрастом

UG: чем старше мы становимся, тем меньше у нас любимых песен
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Гетеборга выяснили, что музыкальные вкусы меняются с возрастом — и именно это может объяснять, почему рекомендации сервисов для прослушивания музыки со временем начинают казаться «страннее». Об этом сообщает University of Gothenburg (UG).

Ученые проанализировали 15 лет данных о прослушиваниях более 40 тысяч пользователей сервиса Last.fm. Всего в выборку вошли свыше 542 миллионов воспроизведений более миллиона треков.

Результаты показали: подростки и молодые люди слушают широкий спектр популярной музыки, следуют за трендами и открыты к экспериментам. Во взрослой жизни вкусы становятся разнообразнее, но постепенно слушатель сужает круг интересов и выбирает музыку, которая больше связана с личным опытом. В среднем возрасте и позже ключевую роль начинает играть ностальгия — люди чаще возвращаются к песням своей молодости, хотя продолжают открывать и новое.

«Когда ты молод, хочешь попробовать все, — пояснил соавтор работы, доцент Университета Гетеборга Алан Саид. — Но с возрастом у тебя уже есть стиль, с которым ты себя идентифицируешь. Хит-парады становятся менее важны».

Для систем рекомендаций это означает серьезный вызов. Молодым слушателям полезно предлагать комбинацию новых хитов и классики, с которой они еще не знакомы. Люди среднего возраста ценят баланс между новым и знакомым, а пожилые хотят видеть в рекомендациях музыку, отражающую их уникальные предпочтения и воспоминания.

Ранее был назван простой способ улучшить ментальное здоровье пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами