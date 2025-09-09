Создан новый метод контроля диабета без уколов

Ученые впервые успешно имплантировали человеку клетки поджелудочной железы, отредактированные с помощью технологии CRISPR. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, такие клетки не только начали вырабатывать инсулин, но и смогли избегать атаки иммунной системы.

Диабет первого типа развивается тогда, когда иммунитет ошибочно уничтожает бета-клетки поджелудочной железы — именно они вырабатывают инсулин, необходимый для усвоения глюкозы. Без этого гормона организм не может регулировать уровень сахара в крови, и пациентам приходится ежедневно вводить инсулин искусственно.

Чтобы решить проблему отторжения при трансплантации, исследователи применили CRISPR-редактирование. Из клеток удалили два гена, которые обычно позволяют иммунной системе распознавать чужеродные клетки, а также добавили белок CD47. Этот белок действует как «щит», посылая иммунным клеткам сигнал «не атаковать». В результате донорские клетки смогли прижиться и продолжали вырабатывать инсулин в организме пациента с диабетом в течение шести месяцев без применения пожизненных иммунодепрессантов.

Хотя пока речь идет об одном пациенте и небольшой дозе клеток, ученые называют эксперимент важным шагом вперед. По их словам, сочетание технологий редактирования генов и выращивания клеток из стволовых клеток может привести к созданию принципиально новой терапии, которая избавит миллионы людей с диабетом от необходимости делать регулярные инъекции инсулина.

