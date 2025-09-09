Названы самые частые ошибки, которые приводят к неточным результатам меданализов

Не менее 65% всех ошибок, связанных с лабораторными исследованиями, происходят на «преданалитическом» этапе, который включает сбор и подготовку образцов. Таких ошибок может быть три: неправильная подготовка к анализу, неправильная транспортировка и хранение, а также неверная отметка анализов, рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

«Здесь возможны ошибки, связанные с неправильным взятием проб мочи или крови. Например, недостаточное время голодания перед сдачей анализа может привести к изменению концентрации некоторых биохимических показателей в крови. Кроме того, такие факторы, как физическая активность, курение, диета, стресс и наличие заболеваний в момент сбора проб могут также исказить результаты. Все эти условия отражаются на результатах исследования», — рассказал эксперт.

Кроме неправильной подготовки к сдаче, на результат могут повлиять неправильная транспортировка или неверная отметка на образце.

«Например, длительная транспортировка, нарушение условий транспортировки, несоблюдение температурного режима в холодильнике тоже могут привести к ошибке. Случается, что образец помечен неверно или утрачены идентификационные метки, в связи с чем возможна путаница с корректными итоговыми показателями», — заключил Варивода.

