проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы самые частые ошибки, которые приводят к неточным результатам меданализов

Медтех-специалист Варивода: чаще всего анализы бывают неверными из-за трех ошибок

true
true
true
close
Shutterstock

Не менее 65% всех ошибок, связанных с лабораторными исследованиями, происходят на «преданалитическом» этапе, который включает сбор и подготовку образцов. Таких ошибок может быть три: неправильная подготовка к анализу, неправильная транспортировка и хранение, а также неверная отметка анализов, рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

«Здесь возможны ошибки, связанные с неправильным взятием проб мочи или крови. Например, недостаточное время голодания перед сдачей анализа может привести к изменению концентрации некоторых биохимических показателей в крови. Кроме того, такие факторы, как физическая активность, курение, диета, стресс и наличие заболеваний в момент сбора проб могут также исказить результаты. Все эти условия отражаются на результатах исследования», — рассказал эксперт.

Кроме неправильной подготовки к сдаче, на результат могут повлиять неправильная транспортировка или неверная отметка на образце.

«Например, длительная транспортировка, нарушение условий транспортировки, несоблюдение температурного режима в холодильнике тоже могут привести к ошибке. Случается, что образец помечен неверно или утрачены идентификационные метки, в связи с чем возможна путаница с корректными итоговыми показателями», — заключил Варивода.

Ранее сообщали, что в России создают тест для оценки риска осложнений при синдроме отмены алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами