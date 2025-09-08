проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

В России создают тест для оценки риска осложнений при синдроме отмены алкоголя

В Первом МГМУ создают тест для оценки риска осложнений при синдроме отмены алкоголя

true
true
true
close
Shutterstock

Специалисты Сеченовского университета получили грант на создание теста для ранней диагностики риска развития осложнений при синдроме отмены алкоголя с помощью оценки особенностей внеклеточных везикул в крови. Исследования уже начались, об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Малые внеклеточные везикулы – это мельчайшие, меньше 200 нанометров, пузырьки, которые выделяются клетками и циркулируют в различных средах организма. Клетки «складывают» в эти пузырьки белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Эти «грузы» могут передавать сигналы или менять активность тех или иных генов. Например, везикулы известны как способ транспортировки медиаторов от одного нейрона к другому. Они также легко проникают через гематоэнцефалический барьер и попадают в кровь.

«Циркулирующие в периферической крови везикулы раньше считались побочным продуктом жизни клеток, с помощью которого они избавляются от ненужных веществ. Но сейчас все больше исследований показывает, что клетки используют внеклеточные везикулы, чтобы передавать информацию друг другу. Благодаря этому по концентрации и составу везикул в будущем можно будет узнать, что происходит в головном мозге, взяв для анализа венозную кровь», – рассказал ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Всеволод Северцев.

В Сеченовском Университете совместно с коллегами из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН изучают везикулы в организме людей с синдромом зависимости от алкоголя, биполярным расстройством, депрессией, атипичной депрессией и другими расстройствами.

«Мы берем кровь, выделяем из нее малые внеклеточные везикулы, специфические именно для головного мозга и изучаем их характеристики. Мы ищем в этих везикулах белки, стимулирующие или подавляющие воспаление, оцениваем активность ферментов, связанных с гибелью клеток, и некоторые другие показатели. В результате мы сможем понять, какие везикулы в какой концентрации и с какими «грузами» присутствуют в крови в норме, а какие – при патологии», – рассказал ассистент кафедры.

Цель ученых – найти маркеры, которые характерны для того или иного психического расстройства. Ученые уже установили, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, значительно меньше везикул, содержащих такой белок как нейролигин-3 (NLGN3), чем у здоровых добровольцев. В перспективе могут быть разработаны и новые подходы к лечению таких расстройств.

«Мы рассчитываем, что на основании анализа малых внеклеточных везикул возможно будет прогнозировать развитие осложненных форм синдрома отмены алкоголя уже в первые сутки, то есть за несколько дней до возможного развития первых симптомов. Исходом осложненных форм синдрома отмены алкоголя могут стать грубые нарушения памяти, тяжелые неврологические и другие расстройства вплоть до летального исхода. Оценка особенностей внеклеточных везикул в периферической крови может позволить выделять группы повышенного риска развития грозных осложнений и проводить их раннюю диагностику при синдроме отмены алкоголя», – отметил ученый.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно ходить без зуба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами