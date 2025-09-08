проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы малоинформативные анализы, которые можно не сдавать

Медтех-эксперт Варивода: малоинформативными можно назвать пять анализов

true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Некоторые анализы стали малоинформативными с развитием других методов исследований. Среди таких анализов можно выделить креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмму, рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

«С каждым анализом нужно разбираться отдельно. Здесь речь не всегда про «устарело», а про оптимальное соотношение информативности и себестоимости с учетом рисков. Например, тест на креатинин — показатель средний, тогда как цистатин-C выполняет аналогичную функцию расчета скорости клубочковой фильтрации гораздо эффективнее. Однако стоимость анализа на цистатин около тысячи рублей против тридцати рублей за креатинин. В то же время серьезные патологии выявит и обычный креатинин, риск диагностической ошибки невысок», – объяснил Варивода.

По словам эксперта, С-реактивный белок (СРБ) неидеален как универсальный скрининговый маркер воспаления (низкая специфичность).

«Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — лютый анахронизм времен, когда единственным доступным инструментом был капилляр с линейкой и секундомером. Сегодня общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой решает эту задачу значительно лучше. Анализ на гомоцистеин при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания проблематичен как реагент в биохимическом анализе. N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) стоит сопоставимо, но эффективнее прогнозирует сердечно-сосудистые риски», – рассказал медтех-специалист.

Копрограмма, по словам Вариводы, важный анализ, но требует модернизации. Пока он малоинформативен.

«Вся микроскопия требует глубокой модернизации. Копрограмма важна для раннего выявления колоректального рака и повышения онкологической настороженности. Подобно общему анализу крови и мочи, это базовая процедура. Общий анализ крови и мочи сегодня полностью автоматизирован, однако исследования фекалий еще ждут автоматизации. Лишь недавно появились первые специализированные анализаторы кала, способные качественно стандартизировать процедуру», – заключил эксперт.

Ранее был развеян миф о том, что вода с лимоном помогает похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами