На Солнце произошла вспышка класса М

В ночь на 7 сентября на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», — говорится в публикации.

До этого ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Данное открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C. Они усиливают поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что представляет угрозу для спутников и астронавтов, а также влияет на верхние слои земной атмосферы.

Ранее была раскрыта тайна аномальной солнечной активности.