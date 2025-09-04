На Солнце произошла вспышка класса М

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«4 сентября в 16:44 (мск) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (N28E07) продолжительностью 13 минут», — говорится в публикации.

3 сентября сообщалось, что ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Это открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C. Они усиливают поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что представляет угрозу для спутников и астронавтов, а также влияет на верхние слои земной атмосферы.

Ранее была раскрыта тайна аномальной солнечной активности.