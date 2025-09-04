На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван скрытый фактор развития депрессии в среднем возрасте

EuroPsy: долгий просмотр телевизора повышает риск депрессии в среднем возрасте
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых подтвердила, что продолжительное время перед экраном телевизора увеличивает вероятность развития депрессии у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале European Psychiatry (EuroPsy).

В исследовании приняли участие более 65 тысяч добровольцев из когорты Lifelines, проживающих в Северо-Восточном регионе Нидерландов. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья добровольцев и оценили, сколько времени они ежедневно проводили перед экранами. Симптомы депрессии у испытуемых оценивали с помощью мини-международного нейропсихиатрического интервью M.I.N.I.

Долгий просмотр телевизора был достоверно связан с повышением уровня стресса, тревоги, депрессии и ухудшением сна.

«В целом сокращение времени просмотра телевизора на 60 минут и перераспределение его на другие виды деятельности снижает вероятность развития тяжелой депрессии на 11%. При перераспределении 90 и 120 минут это снижение вероятности достигает 25,91%», — уточнили исследователи.

Преимущества отказа от телевизора были особенно выражены у людей среднего возраста. В этой возрастной группе перераспределение 60 минут в день с просмотра телевизора на другие активности снизило вероятность развития депрессии на 18,78%. Перераспределение 90 минут привело к снижению вероятности на 29%, а 120 минут — на 43%.

У пожилых такой эффект наблюдался только при занятиях спортом. У молодых добровольцев связи между физической активностью, просмотром телевизора и депрессией обнаружено не было.

Ранее врач объяснил, как победить «устойчивую» депрессию.

