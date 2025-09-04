проект

Россиянам рассказали, через сколько дней застой желчи может убить печень

В НовГУ выяснили, что застой желчи убивает печень за три недели

Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) установили, что печень начинает необратимо менять свою структуру спустя три недели застоя желчи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости желчнокаменной болезнью, неуклонно прогрессируют и опасные осложнения данной патологии, такие как механическая желтуха (холестаз). Это патологическое состояние, которое ведет к накоплению желчных кислот в крови. Одной из его причин является билиарная окклюзия, – формирование различных препятствий нормальному оттоку желчи. Из-за препятствий на своём пути желчь не попадает в двенадцатиперстную кишку и не участвует в пищеварении. Препятствия могут быть как внутренними – в виде желчных камней в протоках, так и наружными – в виде сдавления желчевыводящих путей спайками соединительной ткани, кистами поджелудочной железы.

«Застой желчи и повышение давления в желчных ходах вызывает значительные изменения структуры клеток печени, что ведет к холестатической и эндогенной интоксикации. Простыми словами, организм отравляется веществами, которые производятся внутри него», — пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры морфологии человека Марина Кашаева.

Учёные изучили клинические данные и ткани печени у 160 больных с механической желтухой неопухолевого происхождения. Анализ показал, что при трехнедельной механической желтухе наблюдаются явные процессы разрушения клеток печени, а также нарастают патологические изменения жирового обмена.

«После восстановления оттока желчи при желтухах длительностью до двух недель структура печени практически восстанавливается. В случаях с длительной хронической желтухой (от трех недель) в портальных трактах остаются склеротические изменения – процесс замещения нормальной печеночной ткани соединительной, накопление патологических клеток и разрастание тканей желчных протоков», – отметила Кашаева.

