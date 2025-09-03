На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У лекарства для продления жизни обнаружили смертельно-опасный побочный эффект

JBC: одна и та же молекула замедляет старение и ускоряет рост опухолей
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Токийского университета науки объяснили, почему одни и те же молекулы — полиамины — могут замедлять старение, но при этом ускорять рост опухолей. Работа опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry (JBC).

Полиамины, включая спермин и сперминдин, необходимы всем живым клеткам: они участвуют в росте и дифференцировке. В последние годы сперминдин активно изучается как «геропротектор»: он запускает аутофагию — процесс «самоочистки» клеток, что связано с замедлением старения. Однако у полиаминов есть и темная сторона: в раковых клетках их концентрация повышена, и это связано с агрессивным ростом опухолей.

Команда профессора Кехэя Хигаси провела анализ более 6 700 белков в культурах раковых клеток человека. Выяснилось, что в здоровых тканях полиамины активируют белок eIF5A1 и через него усиливают работу митохондрий. В опухолевых клетках они стимулируют близкий по структуре белок eIF5A2, который перестраивает работу рибосом и переключает метаболизм на быстрый гликолиз — именно он обеспечивает раковым клеткам энергию для бурного деления.

Ключевым оказалось то, что синтез eIF5A2 в норме подавляется микроРНК miR-6514-5p. Полиамины снимают это торможение, и уровень eIF5A2 резко растет. В результате активируется экспрессия целого набора «онкогенных» белков.

Таким образом, парадокс полиаминов объясняется контекстом: в нормальных тканях они включают защитные механизмы через eIF5A1, а в опухолях — способствуют росту через eIF5A2.

По словам Хигаси, именно взаимодействие eIF5A2 с рибосомами может стать новой терапевтической мишенью: «Мы показали, что полиамины управляют синтезом eIF5A2 и, через него, пролиферацией раковых клеток. Блокирование этого пути позволит разрабатывать новые препараты против опухолей без риска затронуть полезные эффекты полиаминов».

Ранее у ожирения выявили неожиданную пользу для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами