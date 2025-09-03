На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы предвестники внезапной остановки сердца у молодых

ESC: внезапную остановку сердца могут предвещать шесть признаков
true
true
true
close
Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Потеря сознания, судороги, учащенный пульс, тошнота, рвота и высокая температура чаще всего предшествуют внезапной остановке сердца у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Гетеборгского университета (Швеция). Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Научная работа охватила более 900 случаев внезапной сердечной смерти (ВСС), которые произошли в Швеции в период с 2000 по 2010 год. В анализе учитывались данные как детей (от одного года до 18 лет), так и взрослых (до 36 лет).

Ученые изучили свидетельства о смерти, истории болезней и протоколы вскрытий, что позволило выявить повторяющиеся закономерности. Средний возраст умерших составлял 23 года, при этом 64% из них были мужчинами. Примерно треть пациентов обращались за медицинской помощью в течение полутора лет до летального исхода. Чаще всего пациенты жаловались на обмороки, высокую температуру, судороги, рвоту, учащенное сердцебиение и тошноту.

По словам исследователей, раннее распознавание таких малозаметных признаков может помочь врачам своевременно предотвращать внезапную смерть у молодых пациентов. Ученые напомнили, что ВСС происходит в течение часа после развития острых симптомов — аритмии, боли и одышки. Этот тип смерти часто наступает после удара в прекардиальную область.

Ранее малоизвестную молекулу признали защитником сосудов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами