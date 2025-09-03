В России создали быструю и надежную сеть 6G

Ученые Сколтеха представили новое семейство обобщенных LDPC-кодов (GLDPC), которые позволяют ускорить передачу данных без потери ее надежности. Эти алгоритмы способны заменить решения, используемые сегодня в стандарте 5G, и станут основой для беспроводных систем следующего поколения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

LDPC-коды — метод защиты информации от ошибок при передаче сигнала. Они эффективно работают в условиях помех, но требуют большого числа итераций для исправления ошибок, что создает задержки. В системах 6G такие задержки могут оказаться критичными. GLDPC-коды отличаются более быстрой «сходимостью» — им нужно меньше итераций для достижения того же уровня помехоустойчивости. До сих пор их практическое применение ограничивалось отсутствием удобных алгоритмов декодирования.

В новой работе исследователи разработали GLDPC-коды на основе дуальных кодов Кордаро–Вагнера и предложили эффективные алгоритмы декодирования, пригодные для аппаратной реализации. Тесты показали, что уже после 10 итераций новые коды исправляют больше ошибок, чем стандартные 5G-коды после 50 итераций. Это позволяет снизить задержку связи и повысить надежность передачи данных.

«Результаты показали, что после 50 итераций новые коды сопоставимы с LDPC 5G по помехоустойчивости, а после всего 10 итераций они значительно превосходят их, исправляя больше ошибок за меньшее время. Это прямо ведет к снижению задержки связи», — отметил соавтор исследования Алексей Фролов, профессор, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха.

Разработка может стать ключевым элементом в формировании стандарта 6G, где требования к скорости и качеству передачи данных будут значительно выше, чем в современных сетях.

