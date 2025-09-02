На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У популярного пестицида нашли новое опасное свойство

JAMA: воздействие пестицида хлорпирифоса связали с развитием аномалий мозга
Depositphotos

Пренатальное воздействие пестицида хлорпирифоса может вызывать структурные аномалии мозга и ухудшение двигательных функций у детей и подростков. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Ученые проанализировали данные долгосрочного когортного исследования, проведенного в 1998-2015 годах в Нью-Йорке. В нем участвовали женщины (афроамериканки и доминиканки) в возрасте от 18 до 35 лет. Все испытуемые заполнили дородовые анкеты и рассказали о состоянии своего здоровья. Позже у некоторых участниц была измерена концентрация хлорпирифоса в пуповинной крови или материнской плазме при рождении детей.

На заключительном этапе исследователи провели анализ мозга детей в возрасте от шести до 14 лет (всего 270 испытуемых) с помощью МРТ и поведенческих тестов. Результаты показали, что более высокие уровни пренатального воздействия хлорпирифоса напрямую связаны с аномалиями структуры, функций и метаболизма мозга, а также с ухудшением скорости и программирования движений.

Результаты подтверждают ранние данные о связи хлорпирифоса с нарушениями когнитивного развития. Однако, по мнению ученых, новая работа впервые доказала наличие долгосрочных молекулярных, клеточных и метаболических эффектов.

Хлорпирифос — один из наиболее широко используемых инсектицидов во второй половине XX века. Помимо вреда для насекомых, он может оказывать отрицательное воздействие на здоровье людей и других животных, что подчеркивает необходимость осторожного обращения с такими химическими веществами.

Ранее ученые выяснили, как мозг сигнализирует о высоком риске деменции.

