Найден способ предотвратить рецидив рака груди

Американские ученые выяснили, как выявить и уничтожить «спящие» опухолевые клетки, которые остаются в организме после лечения рака груди и становятся причиной рецидива болезни. Работа опубликована в журнале Nature Medicine (NM).

Рак груди считается излечимым лишь на ранних стадиях. Однако у 30% пациентов спустя годы или десятилетия после терапии развивается рецидив, и тогда лечение становится лишь поддерживающим. Причина — так называемые «спящие» клетки, или минимальная остаточная болезнь (МОБ). Эти клетки не видны на стандартных обследованиях, но могут внезапно активироваться, запуская рост метастазов.

В новом исследовании приняли участие 50 женщин, завершившие лечение в течение последних пяти лет. У тех, у кого в костном мозге выявили «спящие» опухолевые клетки, провели терапию двумя уже существующими препаратами. Оказалось, что они очищают организм от МОБ в 80% случаев. За три года наблюдения без признаков рецидива остались более 90% женщин, получавших один препарат, и 100% тех, кто проходил комбинированное лечение.

«Сегодня пациентам после терапии обычно говорят: ждите и наблюдайте. Мы предложили иной вариант — вмешаться на стадии, когда клетки еще «спят». Это окно возможностей для полного избавления от болезни», — пояснила ведущий автор работы Анджела ДеМикеле из Университета Пенсильвании.

Ученые подчеркнули, что некоторые препараты, неэффективные против активно растущих опухолей, способны воздействовать именно на «спящие» клетки. Это открывает перспективу создания принципиально новой стратегии профилактики неизлечимых рецидивов рака груди.

