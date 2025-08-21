На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Впервые найдены белки, тормозящие развитие рака крови

NatCom: обнаружен белковый комплекс, предотвращающий развитие лимфомы
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские исследователи выявили белковый комплекс, который играет ключевую роль в предотвращении развития лимфомы. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Лимфома — это злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором нарушается работа иммунных клеток (лимфоцитов). Они начинают бесконтрольно делиться и вытеснять здоровые клетки крови, что приводит к увеличению лимфоузлов, ослаблению иммунитета и поражению внутренних органов.

Ученые из Института исследований рака имени Оливии Ньютон-Джон, Института Уолтера и Элизы Холл и Центра онкологии Питера Маккаллума применили масштабный геномный скрининг, чтобы выяснить, какие гены и белки участвуют в защите организма от рака крови. Оказалось, что комплекс белков GATOR1 выполняет функцию своеобразного «тормоза», регулируя клеточный рост и метаболизм.

Когда компоненты GATOR1 утрачиваются или работают неправильно, клетки начинают бесконтрольно делиться, что резко повышает риск развития лимфомы.

«Лучшее в правильно поставленном CRISPR-скрининге — это то, что он всегда находит что-то новое», — отметила одна из руководителей исследования, доктор Маргарет Поттс. — «Мы не ограничивались только известными путями, а анализировали все гены. Благодаря этому удалось выявить неожиданных супрессоров опухолей, включая GATOR1».

Особенно важным стало наблюдение, что уже существующие препараты, воздействующие на те же сигнальные пути, что и GATOR1, замедляли рост лимфомы в доклинических моделях. Ранее эти лекарства показывали слабую эффективность в терапии рака, но, как предполагают авторы, причина может заключаться в том, что не удавалось выделить пациентов, у которых именно этот механизм нарушен.

«Наша работа открывает возможности для персонализированной медицины — когда лечение подбирается под конкретные молекулярные нарушения у пациента», — добавила Поттс.

Ведущий автор статьи, профессор Марко Херольд, подчеркнул, что открытие имеет прямое отношение к одному из главных «двигателей» роста опухолей.

«Наши модели лимфомы показывают: при отсутствии GATOR1 исчезает критический тормоз, который сдерживает злокачественность, вызванную онкогеном MYC. Этот ген в той или иной форме активен примерно у 70% всех опухолей человека», — пояснил он.

Ранее был найден способ обнаружить рак с помощью алмазов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами