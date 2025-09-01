На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Супруги оказались способны «заражать» друг друга психическими расстройствами

NHB: у супругов зачастую совпадают психические расстройства
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых обнаружила, что одинаковые психические расстройства у супругов встречаются совместно гораздо чаще, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье пяти миллионов пар на Тайване. Также в работу была включена информация более чем о миллионе семейных союзов в Дании и Швеции. Исследователи находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах здравоохранения, а затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у мужей и жен.

Работа показала: корреляция наблюдаются сразу по девяти видам психических заболеваний, при этом такой эффект сохраняется на протяжении нескольких поколений. При этом закономерность оказалась одинаковой в разных странах, что свидетельствует о ее универсальном характере.

Авторы работы подчеркивают, что схожесть психических состояний у партнеров может способствовать росту распространенности других заболеваний, усиливать риск сопутствующих диагнозов и влиять на интерпретацию роли генетики. Эти данные, по мнению специалистов, необходимо учитывать при разработке стратегий профилактики и методов терапии психических расстройств.

Ранее ученые выяснили, что онлайн-знакомства приводят к менее счастливым бракам.

