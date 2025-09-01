проект

Названы самые главные ошибки при первой помощи

Врач Гузь: при оказании первой помощи чаще всего допускают девять ошибок

Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

При оказании первой помощи люди чаще всего допускают девять ошибок, рассказала «Газете.Ru» врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Первая ошибка – передвигать пострадавшего, это может ухудшить его состояние и прогноз. Этого делать нельзя, исключение — прямая угроза жизни (пожар, взрыв, ледяная вода). Вторая – не бей по лицу человека без сознания и не трать время на проверку зрачков. Третья – не делай прекардиальный удар (то есть исключи удары по грудной клетке). Четвертая – не вкладывай (ложки, пальцы) в рот человеку во время судорожного припадка. Ты можешь сломать ему зубы или получить серьезную травму сам. Просто убери опасные предметы вокруг и подложи что-то мягкое пострадавшему под голову», – объяснила врач.

Пятая ошибка – смазывать ожоги маслом, сметаной, мазями. Врач советует не снимать прилипшую одежду и не прокалывай пузыри. Лучше охладить место ожога под прохладной проточной водой в течение 10-20 минут и накрыть чистой повязкой.

«Шестая ошибка – растирать кожу на обмороженных участках снегом. Согревание должно происходить постепенно. Седьмая – при ранении вытаскивать ранящий предмет, тогда кровотечение усилится. Восьмая ошибка – давать воду или лекарства пострадавшему в экстренной ситуации. И последняя, девятая ошибка – это поднимать ноги при потере сознания, пытаясь «усилить приток крови к мозгу». Единственная правильная поза — устойчивое боковое положение», – дополнила список доктор.

Лучший способ научиться грамотно оказывать первую помощь, правильно делать массаж сердца, поворачивать на бок и накладывать жгут — практика с инструктором.

Ранее россиянам раскрыли секреты борьбы с «синдромом 1 сентября» у взрослых.

