Когнитивные нарушения, вызванные COVID-19, сохраняются годами, предупредили ученые

BBIH: процесс восстановления когнитивных способностей после COVID занимает годы
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты, жалующиеся на постковидный «туман в голове», действительно могут восстановить когнитивные функции — но этот процесс занимает годы. К такому выводу пришли исследователи из Mount Sinai Health System. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BBIH).

В исследовании приняли участие 1553 взрослых, перенесших COVID-19. Начиная с апреля 2020 года и в течение трех с половиной лет они проходили ежегодное нейропсихологическое тестирование, оценивавшее внимание, память, скорость мышления, речь и исполнительные функции.

В первые полгода после болезни многие демонстрировали легкие и умеренные нарушения сразу по нескольким параметрам: показатели были на 0,5–1,5 стандартного отклонения ниже нормы. Однако за 42 месяца большинство функций улучшились. Особенно заметный прогресс наблюдался в вербальном обучении и памяти: показатели изначально на 1,26 стандартного отклонения ниже нормы к концу исследования вернулись в «здоровый» диапазон. Улучшилась и речевая беглость.

Хуже всего восстанавливались скорость обработки информации и гибкость мышления — даже через три с половиной года эти показатели оставались примерно на 1,5 стандартного отклонения ниже средних значений. Внимание и рабочая память, напротив, почти не менялись, но они и были изначально нарушены меньше других.

«Наши данные показывают: когнитивное восстановление после COVID-19 реально, но оно очень постепенное. При этом у части пациентов нарушения сохраняются даже спустя годы», — отметила руководитель работы, клинический нейропсихолог Жаклин Беккер.

Интересно, что ни тяжесть COVID-19, ни вакцинация, ни возраст или пол участников не влияли на скорость восстановления. Единственным фактором оказался индекс массы тела: люди с нормальным весом восстанавливались лучше.

Ранее ученый рассказал, кто находится в группе риска новой смертельно опасной инфекции.

