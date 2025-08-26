На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученая предупредила об опасности купания в водоемах

ПНИПУ: купание в цветущих водоемах опасно для здоровья
Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

В России продолжается рост числа предупреждений о запрете купания в цветущих водоемах. Если раньше массовое развитие микроводорослей завершалось в августе, то теперь оно нередко длится до конца «бабьего лета». По словам Ларисы Рудаковой, заведующей кафедрой «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, доктора технических наук, явление несет опасность не только для пресных озер и рек, но и для морей и океанов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, основными причинами цветения воды являются высокая температура (свыше +20 °C), перенасыщение водоемов азотом и фосфором, поступающими из стоков, а также застой воды. В пресных водах это приводит к вспышкам цианобактерий, образующих на поверхности плотные сине-зеленые или коричневые пленки. К сентябрю биомасса таких микроорганизмов достигает максимума, а токсины накапливаются до опасных концентраций.

«Цианобактерии выделяют нейротоксины, цитотоксины, гепатотоксины и дерматотоксины. Они могут вызывать поражения нервной системы, печени, кожи и дыхательных путей. Яды попадают в организм при купании, случайном проглатывании воды, а также через рыбу и моллюсков», — пояснила Рудакова.

В морях и океанах явление известно как «вредоносное цветение водорослей» или «красный прилив». Здесь главную роль играют динофлагелляты и диатомовые водоросли. Их токсины, включая сакситоксин и домоевую кислоту, считаются еще более опасными для человека и способны накапливаться в организме.

Цветение также губительно для экосистем: разложение огромной биомассы микроорганизмов приводит к дефициту кислорода и массовой гибели рыбы. Вода меняет цвет, запах и вкус, становится непригодной для питья и технического использования.

«Если вы видите пленку на поверхности, изменение цвета или неприятный запах — не стоит купаться, использовать воду для полива или мытья. Особенно важно беречь домашних животных, для которых токсины так же опасны. При планировании отдыха лучше заранее проверить данные о санитарной обстановке», — добавила ученая.

