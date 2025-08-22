На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Красота вредит блогерам, выяснили ученые

P&M: слишком красивые блогеры теряют подписчиков
true
true
true
close
Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Дейтона выяснили, что у слишком привлекательных фитнес-инфлюенсеров меньше шансов вызвать отклик у аудитории, чем у их «умеренно привлекательных» коллег. Причина — в снижении ощущения близости и доверия. Работа опубликована в журнале Psychology & Marketing (P&M).

Исследователи провели серию экспериментов с участием сотен пользователей соцсетей. Добровольцам показывали одинаковые по содержанию посты, но в одних фигурировали «идеально красивые» блогеры с рельефными мышцами и модельной внешностью, а в других — более «достижимые» по уровню привлекательности люди.

Результаты подтвердили эффект, получивший название beauty backfire — «обратный эффект красоты». Подписчики охотнее ставили лайки и отмечали желание следить за аккаунтом именно у тех, кто выглядел менее безупречно. Красота в пределе вызывала восхищение, но одновременно делала блогеров менее понятными и менее «своими».

Авторы также заметили, что фотографии чрезмерно привлекательных инфлюенсеров слегка снижали самооценку у зрителей, тогда как умеренная красота, наоборот, повышала уверенность: образ казался более реалистичным и достижимым.

Интересно, что изменить ситуацию можно с помощью подачи материала. Когда идеально выглядящие блогеры сопровождали свои фото скромными или «честными» подписями вроде «это результат долгой работы», различия в отклике исчезали.

По словам авторов, выводы исследования особенно важны в условиях, когда фитнес-контент часто становится источником комплексов и недовольства телом. Для построения устойчивых связей с аудиторией блогерам стоит делать акцент не только на «идеале», но и на уязвимости, трудностях и личном пути.

Ранее было найдено природное средство для быстрого и безопасного похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами