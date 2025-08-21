На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено природное средство для быстрого и безопасного похудения

ACS: разработаны съедобные микросферы для безопасного похудения
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Китайские исследователи создали съедобные микросферы на основе зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые препятствуют усвоению жиров в кишечнике. Первые эксперименты на крысах показали, что новый подход к снижению веса может стать более безопасной альтернативой хирургии или лекарствам. Об этом сообщает American Chemical Society (ACS).

Существующие методы борьбы с ожирением часто сопряжены с рисками. Так, бариатрическая хирургия считается эффективной, но является инвазивной процедурой. Лекарственные препараты снижают усвоение жиров, однако могут вызывать тяжелые побочные эффекты, включая повреждения печени и почек.

Чтобы избежать подобных проблем, команда синтезировала растительные микросферы: полифенолы зеленого чая и витамин Е образуют ядро, которое связывает молекулы жиров, а полимер из морских водорослей защищает структуру от разрушения в кислой среде желудка. Попадая в кишечник, сферы расширяются и начинают «захватывать» жиры, выводя их из организма естественным путем.

«Наши микросферы работают прямо в кишечнике, блокируя усвоение жиров мягким и неинвазивным способом», — объяснила Юэ Ву, аспирантка Сычуаньского университета.

При тестировании на крысах, которых держали на жирной диете (60% калорий из жиров), животные, получавшие микросферы, за месяц потеряли около 17% массы тела. У них снизилось количество жировой ткани и повреждений печени, а также увеличилось количество выводимых с калом жиров. При этом побочные эффекты у крыс не наблюдались.

Ученые уже начали сотрудничество с биотехнологической компанией для масштабного производства микросфер и инициировали клиническое исследование с участием 26 человек.

По словам авторов, первые результаты испытаний на людях могут появиться в течение года. Если технология подтвердит эффективность и безопасность, микросферы смогут выпускать в виде добавок к привычной пище.

Ранее женщинам рассказали, в каком возрасте становится сложнее худеть.

