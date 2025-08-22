Математики раскрыли, какой контент становится вирусным в интернете

Исследователи из Университета Вермонта и Института Санта-Фе разработали математическую модель, которая объясняет, почему контент в интернете иногда распространяется лавинообразно, а иногда быстро угасает. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Классические модели описывают распространение как разветвляющееся дерево: один человек передает идею двоим, те еще двоим, и так далее — при этом сама идея не меняется. Но новая модель учитывает, что в реальности информация в процессе передачи эволюционирует: шутка может получить «удачный поворот», слух — убедительную деталь, а вирус — мутацию, которая повышает его заразность.

«Мы вдохновлялись лесными пожарами, — поясняет профессор Института Санта-Фе Сид Реднер. — Огонь разгорается сильнее в густом лесу и слабеет на пустырях. То же самое происходит с информацией: в одних условиях она усиливается, в других угасает».

Согласно модели, при каждом «шаге» распространения идея может либо ослабеть, либо усилиться. Если она теряет привлекательность, цепочка быстро обрывается. Но даже небольшое улучшение увеличивает шансы на каскадное распространение. В результате получается статистическая картина, похожая на реальную: большинство публикаций и слухов быстро исчезают, но некоторые неожиданно становятся вирусными.

«Раньше считалось, что для этого нужно особое критическое состояние системы. Но наша работа показывает: достаточно того, что «качество» идеи может меняться по ходу распространения», — отметил ведущий автор исследования Лоран Эбер-Дюфрен из Университета Вермонта.

Ученые считают, что модель поможет лучше понять процессы формирования убеждений, распространения дезинформации и социальных «заражений». Следующим шагом станет проверка теории на реальных данных.

