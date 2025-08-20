На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неочевидный признак высокого риска самоповреждений у подростков

Недостаток сна у подростков напрямую связан с риском самоповреждающего поведения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Уорика и Бирмингемского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP).

Ученые проанализировали данные более чем 10 тыс. подростков из британского проекта Millennium Cohort. Участников опросили в возрасте 14 лет: их спрашивали о том, сколько они спят в школьные дни, сколько времени уходит на засыпание и как часто они просыпаются ночью. Также подростки отвечали, наносили ли они себе вред. Те же вопросы им задали повторно через три года, когда испытуемым исполнилось 17.

Результаты показали: чем меньше подростки спали, чем дольше они засыпали и чем чаще просыпались ночью в 14 лет, тем выше была вероятность самоповреждений как в этом возрасте, так и через три года. Причем связь сохранялась даже с учетом таких факторов, как пол, социально-экономический статус, уровень самооценки, депрессия и предыдущий опыт самоповреждений.

«Это неблагоприятная связь, но в этом есть и позитивный момент: сон — фактор, на который можно повлиять. Если подтвердится, что проблемы со сном действительно связаны с риском самоповреждений, то при грамотных вмешательствах в школах и семьях мы можем многое изменить», — отметила ведущий автор исследования Микаэла Поули.

Ученые пытались объяснить выявленную связь через ухудшение качества принятия решений у тех, кто мало спит, однако эта гипотеза не подтвердилась. Механизм остается неясным, но авторы подчеркивают: поскольку подростковый возраст — критически важный период для профилактики, внимание к здоровому сну может дать долговременный защитный эффект.

