Найдена неожиданная причина тревожности у молодых людей

PM: тревожность у молодых людей во многом определяется генами
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Крупное исследование близнецов показало, что колебания симптомов генерализованной тревожности в начале взрослой жизни чаще связаны с жизненными обстоятельствами, но в основе этих проявлений лежит устойчивая генетическая составляющая. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine (PM).

Ученые проанализировали данные 6429 пар близнецов из Англии и Уэльса в возрасте от 23 до 26 лет. Выяснилось, что примерно 60% устойчивости тревожности в этом возрасте можно объяснить наследственными факторами. В то же время краткосрочные изменения уровня тревоги были обусловлены в основном влиянием внешней среды — стрессом на работе, проблемами в отношениях или другими повседневными событиями.

Исследование также показало, что симптомы тревожности у молодых взрослых группируются в два основных кластера. Первый связан с физическими проявлениями — напряжением, беспокойством и дискомфортом, второй включает чрезмерные переживания и стремление избегать стрессовых ситуаций. При этом оба типа во многом опираются на общую генетическую базу, но по-разному формируются под воздействием жизненных обстоятельств.

«Мы обнаружили, что стабильность генерализованной тревожности между 23 и 26 годами в значительной степени объясняется генетикой, тогда как изменения в большей мере отражают влияние среды», — отметила ведущий автор работы Женевьев Морно-Вайянкур из Монреальского университета.

Ученые подчеркивают, что высокий уровень наследуемости не означает предопределенности. Генетические факторы задают лишь основу, а конкретное проявление тревожности зависит от опыта и стратегий совладания с трудностями. Так, глобальные события вроде пандемии COVID-19 усилили симптомы, что указывает на взаимодействие между генетической предрасположенностью и стрессовыми обстоятельствами.

Результаты исследования помогают лучше понять, как развивается тревожность в молодости — периоде, когда люди начинают самостоятельную жизнь, строят карьеру и выстраивают отношения. По мнению авторов, это знание может быть полезно для поиска генетических маркеров тревожных расстройств и разработки новых методов профилактики и терапии.

Ранее были названы показатели анализа крови, указывающие на депрессию.

