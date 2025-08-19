На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых удивило странное влияние невесомости на сознание

EBR: восприятие тела нарушается в невесомости
Depositphotos

Способность определять положение конечностей без помощи зрения по-разному реагирует на изменения силы тяжести. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаш и Немецкого центра авиации и космонавтики. Оказалось, что во время параболических полетов, которые имитируют невесомость и перегрузку, некоторые виды пространственного ощущения сбиваются, а другие остаются стабильными. Работа опубликована в журнале Experimental Brain Research (EBR).

Проприоцепция (иначе — «чувство положения») формируется благодаря сигналам от рецепторов в мышцах и суставах, а также органам равновесия во внутреннем ухе. Она позволяет нам ходить, тянуться за предметами или просто понимать, где находится рука, если закрыть глаза.

Команда Уве Проске и Бернхарда Вебера проверила, одинаково ли чувствительны к гравитации разные способы измерения этого ощущения. Добровольцы выполняли три вида заданий: совмещали две руки, указывали одной рукой на положение другой или воспроизводили запомненное ранее положение руки.

Результаты оказались неожиданными. В условиях перегрузки участники чаще ошибались, считая, что руки вытянуты сильнее, чем на самом деле. В невесомости же ошибки уменьшались. Эти искажения наблюдались при совмещении и указании. А вот воспроизведение запомненного положения руки никак не зависело от гравитации.

Ученые предполагают, что часть сигналов действительно исходит от мышечных веретен, чувствительных к изменению нагрузки в суставах. Но есть и другой канал — память и центральная обработка сигналов в мозге. Именно он обеспечивает стабильность ощущений даже при смене силы тяжести.

Авторы отмечают, что результаты помогают объяснить дезориентацию, которую испытывают астронавты. Иногда в темноте они теряют ощущение того, где находятся собственные руки, что может мешать работе с техникой. Исследователи полагают, что специальные эластичные костюмы, увеличивающие нагрузку на суставы, могут частично восстановить чувствительность мышечных рецепторов и вернуть «чувство тела» в космосе.

