На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разработан метод получения ценных ресурсов из мочи

Nature Water: мочу можно превратить в ценное удобрение с помощью энергии Солнца
close
Depositphotos

Инженеры из Стэнфордского университета разработали установку, которая с помощью солнечной энергии превращает мочу в ценное удобрение, одновременно обеспечивая выработку электроэнергии. Работа опубликована в журнале Nature Water.

Прототип извлекает из мочи аммиак — основу азотных удобрений — и превращает его в сульфат аммония, распространенное удобрение для сельского хозяйства. При этом система не требует подключения к электросети: для работы ей достаточно солнечных панелей. Более того, устройство использует тепло, которое обычно теряется на задней поверхности панелей, чтобы ускорить химические процессы и одновременно повысить их эффективность.

«Каждый человек производит столько азота, что им можно удобрить сад, — объяснила ведущая автор исследования, аспирантка Ориса Кумбс. — Но большая часть мира зависит от дорогих импортных удобрений. Здесь же мы показываем, что можно производить их прямо на месте, буквально на солнце».

Разработчики отмечают, что технология решает сразу несколько проблем: обеспечивает доступ к удобрениям, вырабатывает электроэнергию и помогает с санитарией. Сегодня более 80% сточных вод в мире остаются неочищенными, загрязняя почву и водоемы, а предлагаемая система делает их безопаснее для повторного использования.

«Мы привыкли рассматривать воду, еду и энергию как отдельные сферы, но это как раз тот случай, когда инженерное решение помогает сразу во всех направлениях», — отметила Кумбс.

Ранее был найден способ полностью восстановить здоровье печени и кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами