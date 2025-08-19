Разработан метод получения ценных ресурсов из мочи

Инженеры из Стэнфордского университета разработали установку, которая с помощью солнечной энергии превращает мочу в ценное удобрение, одновременно обеспечивая выработку электроэнергии. Работа опубликована в журнале Nature Water.

Прототип извлекает из мочи аммиак — основу азотных удобрений — и превращает его в сульфат аммония, распространенное удобрение для сельского хозяйства. При этом система не требует подключения к электросети: для работы ей достаточно солнечных панелей. Более того, устройство использует тепло, которое обычно теряется на задней поверхности панелей, чтобы ускорить химические процессы и одновременно повысить их эффективность.

«Каждый человек производит столько азота, что им можно удобрить сад, — объяснила ведущая автор исследования, аспирантка Ориса Кумбс. — Но большая часть мира зависит от дорогих импортных удобрений. Здесь же мы показываем, что можно производить их прямо на месте, буквально на солнце».

Разработчики отмечают, что технология решает сразу несколько проблем: обеспечивает доступ к удобрениям, вырабатывает электроэнергию и помогает с санитарией. Сегодня более 80% сточных вод в мире остаются неочищенными, загрязняя почву и водоемы, а предлагаемая система делает их безопаснее для повторного использования.

«Мы привыкли рассматривать воду, еду и энергию как отдельные сферы, но это как раз тот случай, когда инженерное решение помогает сразу во всех направлениях», — отметила Кумбс.

Ранее был найден способ полностью восстановить здоровье печени и кишечника.