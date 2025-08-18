Ядерным отходам нашли новое применение

Тритий, одно из основных топлив для будущих термоядерных электростанций, сегодня является редким и крайне дорогим изотопом — его стоимость достигает $33 млн за килограмм. Физик Терренс Тарновски из Лос-Аламосской национальной лаборатории предложил использовать для получения трития уже существующие ядерные отходы. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

По словам ученого, в мире всего около 25 кг трития — этого хватило бы, чтобы обеспечить энергией порядка 500 тыс. домов в течение полугода. Сейчас основным поставщиком является Канада, где изотоп получают на действующих атомных электростанциях. Однако зависимость от внешних источников и крайне ограниченные объемы делают перспективу масштабного внедрения термоядерной энергетики туманной.

Тарновски представил результаты моделирования на осенней конференции Американского химического общества. Его расчеты показывают, что ускорительный реактор на базе ядерных отходов мощностью в 1 ГВт мог бы ежегодно производить около 2 кг трития — сопоставимо с общим годовым выпуском всех канадских реакторов. При этом система не запускает самоподдерживающуюся цепную реакцию, а работает под контролем ускорителя, что, по словам исследователя, делает ее безопаснее традиционных АЭС.

«Энергетические переходы всегда дорого обходятся, и любое решение, которое позволяет снизить затраты, нужно рассматривать», — отметил Тарновски. Он добавил, что следующий шаг — уточнение эффективности установки и просчет ее экономической целесообразности.

Ученый считает, что в будущем подобная технология позволит одновременно решить проблему дорогостоящего хранения радиоактивных отходов и создать надежный источник топлива для термоядерных реакторов.

