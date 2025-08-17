На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян миф о природной креативности левшей

PBR: миф о креативности левшей не получил научных доказательств
Shutterstock

Ученые из Корнеллского университета не нашли у левшей значимых преимуществ в стандартных тестах на дивергентное мышление — способность генерировать множество нестандартных решений для одной задачи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychonomic Bulletin & Review (PBR).

Ученые проанализировали почти тысячу работ на тему сравнения креативности левшей и правшей, опубликованных с 1900 года. Из-за отсутствия стандартизированных данных в большинстве исследований в итоговый анализ вошли 17 статей.

Выяснилось, что ведущая рука практически не влияла на результаты трех самых распространенных лабораторных тестов. В отдельных случаях правши справлялись с заданиями лучше левшей. По словам ученых, устойчивость мифа может объясняться культурными стереотипами.

«Один из них — представление о связи между творческим гением и психическими заболеваниями. Поскольку среди художников и музыкантов левшей больше, а эти профессии нередко ассоциируются с депрессией и шизофренией, идея о «мучающемся творческом герое» получает дополнительную поддержку», — объяснил ведущий автор работы, доцент кафедр психологии Корнеллского университета Дэниел Касасанто.

Исследователь добавил, что популярность такой легенды подпитывается «выборочным цитированием» — частым упоминанием нескольких исследований с небольшими или необъективными выборками.

«Акцент на искусстве и музыке как на профессиях, где левшей больше, — это привлекательная, но ошибочная статистическая обобщенность. Если же рассмотреть широкий спектр профессий, преимущество левшей в креативности исчезает», — подчеркнул Касасанто.

Ранее россиянам рассказали, как часто наследуется леворукость.

