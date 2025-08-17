Найдена скрытая причина воспаления суставов

Ученые из Киотского университета обнаружили, что при ревматоидном артрите хроническое воспаление суставов поддерживают особые стволовые клетки иммунной системы — периферические Т-хелперы (Tph). Результаты опубликованы в журнале Science Immunology (SciImm).

Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные суставы. При этом возникают боль, отек и разрушение соединительной ткани.

Несмотря на совершенствование лечения, около 30% пациентов по-прежнему плохо реагируют на существующие методы.

Чтобы понять, почему так происходит, ученые провели эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях. Исследователи сосредоточились на Т-хелперах – клетках, которые управляют работой других элементов иммунитета, подавая им сигналы для атаки.

В суставных тканях они встречаются в виде двух разновидностей: стволовых и эффекторных. Стволовые Tph-клетки находятся в скоплениях иммунных клеток, похожих на временные «мини-лимфоузлы» (третичные лимфоидные структуры), которые формируются прямо в воспаленных суставах. Здесь они размножаются и активируют В-клетки — другой вид иммунных клеток, вырабатывающих антитела.

Исследование показало, что часть Tph-клеток может превращаться в эффекторные — «боевые» клетки, которые выходят за пределы этих скоплений и запускают воспаление. Постоянный приток таких клеток, как считают авторы, может объяснять, почему воспаление у некоторых пациентов сохраняется даже при терапии.

По словам ученых, понимание работы этих клеток в будущем поможет создать новые точечные методы лечения, способные облегчить симптомы артрита.

«Поскольку стволовые клетки Tph могут как самообновляться, так и дифференцироваться, они также могут быть первопричиной заболевания», – заключили ученые.

