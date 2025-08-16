На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как различные органы чувств взаимодействуют в мозге

NHB: мозг объединяет зрение и слух для ускорения реакции
true
true
true
close
Shutterstock

Международная группа нейробиологов из Университета Рочестера в США и Дублинского университетского колледжа в Ирландии выяснила, каким образом мозг объединяет зрительные и слуховые сигналы, чтобы быстрее принимать решения. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

В эксперименте участники наблюдали за анимацией с движущимися точками и одновременно слушали серию звуков. Нужно было нажать кнопку, когда менялись точки, звуки или оба сигнала сразу. Записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) показали, что при одновременном изменении картинки и звука процессы принятия решений по зрительным и слуховым каналам идут параллельно, но их результаты сходятся в моторной системе, что ускоряет реакцию.

Моделирование показало, что слуховой и зрительный «накопители» информации сначала работают раздельно, но перед передачей сигнала в зоны мозга, отвечающие за движение, объединяют данные, чтобы достичь единого критерия для действия. Этот интеграционный вариант лучше всего объяснял результаты, особенно когда исследователи намеренно вводили небольшие задержки в один из каналов.

Авторы отмечают, что полученная модель описывает архитектуру мозга, через которую проходят многосенсорные решения, и может помочь в разработке методов диагностики и терапии при нарушениях восприятия.

Ранее был назван простой способ улучшить работу мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами