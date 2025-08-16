Стало известно, как различные органы чувств взаимодействуют в мозге

Международная группа нейробиологов из Университета Рочестера в США и Дублинского университетского колледжа в Ирландии выяснила, каким образом мозг объединяет зрительные и слуховые сигналы, чтобы быстрее принимать решения. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

В эксперименте участники наблюдали за анимацией с движущимися точками и одновременно слушали серию звуков. Нужно было нажать кнопку, когда менялись точки, звуки или оба сигнала сразу. Записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) показали, что при одновременном изменении картинки и звука процессы принятия решений по зрительным и слуховым каналам идут параллельно, но их результаты сходятся в моторной системе, что ускоряет реакцию.

Моделирование показало, что слуховой и зрительный «накопители» информации сначала работают раздельно, но перед передачей сигнала в зоны мозга, отвечающие за движение, объединяют данные, чтобы достичь единого критерия для действия. Этот интеграционный вариант лучше всего объяснял результаты, особенно когда исследователи намеренно вводили небольшие задержки в один из каналов.

Авторы отмечают, что полученная модель описывает архитектуру мозга, через которую проходят многосенсорные решения, и может помочь в разработке методов диагностики и терапии при нарушениях восприятия.

