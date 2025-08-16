На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван возраст, когда у ребенка формируется собственное мнение

DevScience: дети начинают составлять собственное мнение к 8 годам
Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Дети могут формировать новые убеждения, ориентируясь на уверенность людей, которые высказывают разные точки зрения, выяснили ученые. Оказалось, примерно к восьми годам дети не только чаще доверяют более уверенным собеседникам, но и способны интегрировать противоречивые сведения в новый, промежуточный вариант, если оба источника звучат одинаково убедительно. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevScience).

В эксперименте приняли участие 92 ребенка 5–10 лет, которым предложили компьютерную «детективную» игру с «монстрами-свидетелями». Те либо соглашались друг с другом, либо называли разных подозреваемых, выражая высокую или низкую степень уверенности. Дети могли выбрать любого из четырех «монстров», включая того, на кого никто не указал.

Когда один свидетель говорил увереннее, участники всех возрастов чаще выбирали его вариант. Но если оба спорили с одинаковой уверенностью, старшие дети (8+) заметно чаще выбирали «средний» вариант, которого никто прямо не предлагал, — признак того, что они комбинировали позиции. Младшие (5–7 лет) в таких случаях выбирали случайно или склонялись к одной из предложенных версий.

Ученые считают, что это отражает важный этап развития критического мышления: дети переходят от пассивного копирования информации к активному ее осмыслению. При этом они не стремятся к компромиссу автоматически — лишь тогда, когда контекст делает его оправданным.

В дальнейшем команда планирует изучить, как на решения влияют другие признаки надежности источника и какие виды решений дети принимают легче.

Ранее был назван самый эффективный метод обучения ребенка чтению.

