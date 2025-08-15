проект

Россиян предупредили о вреде чая с сахаром

Врач Титова: чай с сахаром может вызвать ожирение и диабет второго типа

Roman_studio/Shutterstock/FOTODOM

Чай с сахаром может спровоцировать чрезмерное употребление сахара, что связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Избыточное потребление сахара, безусловно, вредно для здоровья. Оно связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Добавление сахара в чай увеличивает калорийность напитка и может способствовать потреблению избыточного количества сахара в течение дня. Рекомендуемая норма потребления сахара в день для взрослого человека составляет не более 25 граммов или 5–6 чайных ложек. Это касается как добавленного сахара, так и сахара, содержащегося в продуктах естественным образом, поэтому лучше максимально сократить количество сахара в чае, а лучше вообще от него отказаться», — отметила доктор.

Но этот напиток имеет и плюсы. По словам врача, небольшое количество сахара в чае может улучшить вкус напитка, что может стимулировать потребление большего количества жидкости в течение дня. Кроме того, небольшое количество сахара может дать быстрый прилив энергии, что может быть полезно в определенных ситуациях, при тяжелой физической или умственной работе, которые могли привести к гипогликемии.

«Чай с сахаром можно употреблять при низком уровне сахара в крови (гипогликемии), после интенсивных физических нагрузок для восстановления запасов гликогена в мышцах. И если вам просто нравится вкус сладкого чая, но в умеренных количествах и при условии, что это не влияет на общее потребление сахара в рационе. Людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью следует быть особенно осторожными с потреблением сахара в чае и контролировать уровень глюкозы в крови», — заключила доктор.

