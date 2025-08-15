проект

Россиян предупредили об опасностях косметики с микроиглами

Врач Кызымко: косметика с микроиглами может привести к воспалению кожи

Rido/Shutterstock/FOTODOM

Использование косметики с микроиглами (спикулами) сопряжено с рисками инфекций, воспалений и аллергических реакций. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Спикулы — это маленькие иглы, получаемые из морских губок или биополимеров, через которые усиливается проникновение активных ингредиентов в кожу.

«По сути, спикулы выступают не как активный ингредиент, а как транспортная система для косметических средств. Проще говоря, спикулы создают микроповреждения, через которые активные вещества из косметики проникают глубже в кожу, усиливая их эффект. Поэтому, если хотите усилить эффект активной сыворотки — сочетайте ее с микроиглами», — объяснила врач.

Но необходимо помнить, что спикулы подходят не для всех и их использование сопряжено с рисками инфекций, воспалений и аллергических реакций.

«Важно соблюдать ряд правил при применении таких продуктов. Они не подходят для чувствительной, куперозной и воспаленной кожи. Препараты с микроиглами нельзя использовать при наличии открытых ран, при дерматологических заболеваниях в активной фазе, в том числе акне и герпетической инфекции. Это может усугубить существующие проблемы с кожей. Если у вас аллергия на какой-либо ингредиент сыворотки, использование продукта может вызвать воспаление кожи», — рассказала врач.

Рекомендуется перед применением сыворотки с микроиглами проводить тест на чувствительность. Легкое покраснение и шелушение считается нормой, однако если вы чувствуете сильное жжение, лучше отказаться от использования продукта.

«Применять рекомендуется 1–2 раза в неделю, особенно если в составе средств еще и ретинол. После использования микроигл запрещено нанесение агрессивной косметики и пилингов. Также в период использования микроигл необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF 50. Таким образом, хотя сыворотки с микроиглами обладают определенным потенциалом улучшения качества кожи, их использование должно проводиться осторожно и под наблюдением специалиста», — заключила врач.

Ранее россиян предупредили о двух вирусах, которые вызывают рак кожи.

