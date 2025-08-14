При стрессе мужчины изменяют чаще женщин, выяснили ученые

Мужчины чаще женщин заводят романы на стороне во время стрессовых жизненных ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Блумингтона (США). Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие более тысячи гетеросексуальных мужчин и женщин, состоявших в стабильных отношениях в первый год пандемии COVID-19. Испытуемых попросили анонимно сообщить, совершали ли они какие-либо действия, которые их партнер мог бы расценить как измену.

19% опрошенных признались, что во время пандемии изменяли своим партнерам в той или иной форме — как онлайн, так и при личной встрече. Анализ показал, что мужчины чаще женщин сообщали, что во время пандемии у них усиливалось желание начать отношения «на стороне». Также мужчины чаще признавались в том, что изменяли своим вторым половинкам.

По словам ученых, мужчины могут быть особенно уязвимы перед лицом стрессовых ситуаций. Также исследователи отметили: участники старшего возраста были более склонны к обману, чем молодые. Это может свидетельствовать о том, что длительная связь с одним партнером или накопившийся жизненный стресс могут влиять на удовлетворенность отношениями.

