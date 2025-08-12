На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый точный способ измерить скорость старения

hLife: ДНК-тест GrimAge2 наиболее точно определяет скорость старения
Shutterstock

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун установили, что алгоритм GrimAge2 лучше всего справляется с оценкой темпов старения организма по ДНК и «предсказанием» риска смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале hLife.

Такие алгоритмы, известные как эпигенетические часы, анализируют уровень метилирования в сотнях или тысячах определенных участков ДНК. Метилирование ДНК — это химические модификации молекулы, которые накапливаются с возрастом и влияют на активность генов. По этому набору признаков модели вычисляют, как биологический возраст организма соотносится с реальным. Для проведения такого анализа чаще всего используют образцы крови.

В новом исследовании ученые сравнили 12 алгоритмов, включая HorvathAge, GrimAge и DunedinPOAM, чтобы определить, какой из них лучше прогнозирует продолжительность жизни. Их протестировали на данных 2532 американцев старше 50 лет. После анализа за испытуемыми наблюдали почти 20 лет — за это время ушел из жизни 1361 участник.

Результаты показали, что при прогнозе смертности по точности выделяется GrimAge2. Повышение индекса, который рассчитывала модель, на одно стандартное отклонение, было связано с увеличением риска ранней смерти в 2,7 раза. GrimAge2 и его предыдущая версия GrimAge также эффективнее других определяли темпы старения организма.

По мнению исследователей, GrimAge2 может применяться в персонализированной медицине, для оценки эффективности антивозрастных вмешательств и в страховой сфере. Но для подтверждения его преимуществ нужны дополнительные работы с повторными замерами и более разнообразными группами участников.

Ранее были раскрыты генетические причины хронической усталости.

