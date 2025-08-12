Ученые выяснили, как заставить мышцы восстанавливать печень

Физическая активность помогает печени выводить избыток аминокислот и снижает воспаление, снижая риск развития метаболического стеатогепатита (МАСГ). К такому выводу пришли ученые из Northwest University в Китае. Результаты опубликованы в Journal of Clinical and Translational Hepatology (JCTH).

При МАСГ в печени накапливается избыточный жир и развивается дисфункция обмена веществ. Эта патология может привести к циррозу и раку. Польза тренировок при МАСГ подтверждена научно, однако механизм положительного эффекта оставался неясным. Китайские ученые изучили этот процесс и выяснили, что ключевую роль играют аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) и глутамин, который образуется в мышцах во время работы.

В эксперименте мышей с МАСГ группу мышей посадили на высокожировую диету. Часть животных при этом заставляли бегать в колесе. Спустя время у всех грызунов оценили работу белков, отвечающих за обмен аминокислот. Выяснилось, что даже короткие тренировки снижали воспаление и жировые отложения в печени, хотя вес мышей не менялся. Когда мышцы активно работали, они быстрее перерабатывали BCAA, а печень получала больше глутамина, который защищает клетки от окислительного стресса.

При блокировке поступления BCAA в мышцы защитный эффект тренировок исчезал. В случае ускоренной переработки этих аминокислот состояние печени улучшалось даже без физических нагрузок. По словам ученых, глутамин из мышц снижал накопление жира в клетках печени и помогал поддерживать баланс окислительно-восстановительных процессов.

BCAA представляют собой три незаменимые аминокислоты: лейцин, изолейцин и валин. Они важны для роста мышц, но при избытке накапливаются в печени и усиливают воспаление. Глутамин, напротив, действует как природное противовоспалительное средство.

Авторы считают, что их результаты могут помочь создать лекарства, имитирующие пользу упражнений для печени. Это даст шанс пациентам с ограниченной подвижностью. Кроме того, уровни BCAA и глутамина в крови могут стать маркерами эффективности терапии.

