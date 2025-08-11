На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ вернуть антибиоткам силу против устойчивых бактерий

Nature: фермент эндолизин вернул антибиоткам способность уничтожать бактерии
Depositphotos

Фермент эндолизин возвращает антибиотикам способность уничтожать устойчивые бактерии. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе эксперимента ученые ввели мышам устойчивые пневмококки, вызывающие воспаление оболочек мозга. После этого грызунам назначили пенициллин в сочетании с эндолизином — ферментом, разрушающим бактериальную клеточную стенку. Такая комбинация восстановила способность антибиотика уничтожать возбудителей — все подопытные мыши выздоровели без симптомов заболевания.

По словам руководителя исследования, доцента медицинской микробиологии Федерико Иовино, эндолизин проникал в мозг за несколько часов.

«Высокая скорость действия фермента открывает новые перспективы лечения менингита — инфекционного воспаления мозговых оболочек головного и спинного мозга», — объяснил исследователь.

При этом, как отметил ученый, терапия должна начинаться в течение двух суток с момента заражения. При задержке лечения повышается риск неврологических осложнений и летального исхода.

Резистентность к антибиотикам уже называют «молчаливой пандемией»: число бактерий, устойчивых к существующим препаратам, постоянно растет. Это осложняет лечение тяжелых инфекций, включая пневмонию и менингит. По оценкам Иовино, через 20-30 лет именно устойчивые бактерии станут главной причиной смертности, «опередив» рак по числу летальных исходов.

