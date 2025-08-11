На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван главный недостаток умных часов

JPCS: умные часы не отличают стресс от эмоционального возбуждения
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Лейденского университета установили, что умные часы не могут определить разницу между стрессом и эмоциональным возбуждением. Результаты исследования опубликованы в Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS).

Специалисты кафедры клинической психологии проанализировали данные 800 владельцев смарт-часов Garmin Vivosmart 4. Устройство предназначено для наблюдения за здоровьем и физической активностью, также оно может рассчитывать уровень стресса и восстановления организма на основе частоты сердечных сокращений и других показателей.

На протяжении трех месяцев ученые сопоставляли данные гаджетов с результатами анкетирования участников. Оказалось, что уровень стресса, зафиксированный смарт-часами, часто не соответствовал реальному.

По словам исследователей, умные часы зачастую ориентируются на повышение частоты пульса как на маркер эмоциональной перегрузки. Однако этот показатель не связан напрямую с уровнем стресса: сердцебиение естественным образом ускоряется не только при тревоге, но и во время сексуальной активности или радостного переживания.

«Данные с носимых устройств могут быть полезны, но важно учитывать их ограничения и не полагаться на них как на точный индикатор эмоций и состояния здоровья», — предупредила ученый Манчестерского университета Маргарита Панайоту, комментируя результаты исследования.

Ранее ученые назвали лучший домашний антистресс.

