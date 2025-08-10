На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, какой отдых вызывает самую сильную ностальгию

CRESP: отдых на море вызывает более сильную ностальгию, чем досуг у леса
Люди чаще испытывают ностальгию по морским побережьям, чем по лесам или горам. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты опубликованы в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology (CRESP).

В исследовании приняли участие жители США и Великобритании. Анализ воспоминаний испытуемых показал, что у британцев ностальгия по отдыху в 26% случаев связана с морем. Среди американцев доля тоскующих по пляжам составила 20%. С учетом воспоминаний о досуге на других водоемах (реках и озерах), показатели достигали 35% и 30% соответственно. Города «занимали» около 20% воспоминаний, а сельские пейзажи и горы — лишь 10%.

Наибольшую ностальгию у британцев вызывают Корнуолл, Девон и Северный Йоркшир, а у американцев — Калифорния, Флорида и Нью-Йорк. Как поясняет руководитель исследования доктор Элизабет Милитару, «голубые» ландшафты в этих регионах обладают высокой визуальной привлекательностью: их контрастность и насыщенность позволяют закрепить воспоминания и усилить положительные эмоции.

Кроме того, ученые выяснили, что города также входят в число объектов ностальгии — во многом потому, что большинство людей живет именно в урбанизированной местности.

Авторы отмечают, что ностальгия положительно влияет на психику: помогает справляться с одиночеством, укрепляет самооценку и придает жизни смысл. Эти выводы, по мнению исследователей, стоит учитывать при городском планировании, особенно при размещении парков и водоемов в мегаполисах.

